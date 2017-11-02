Юкка Ялонен: Новосибирск — это первое или второе место по атмосфере в Сибири

Встреча «Сибири» и «Йокерита» завершилась победой новосибирских спортсменов

Главный тренер хоккейной команды «Йокерит» Юкка Ялонен в ходе послематчевой пресс-конференции отметил атмосферу столицы Сибири.







«Безусловно, я много путешествовал. Но Новосибирск — это первое или второе место в Сибири по атмосфере на матче из всех, где я бывал», — рассказал он.







Главный тренер «Йокерита» подчеркнул, что играть в Новосибирске «классно, даже гостевой команде».







Напомним, вчера ХК «Сибирь» одержал победу над соперниками из Хельсинки. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу новосибирских спортсменов.







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