Юкка Ялонен: Новосибирск — это первое или второе место по атмосфере в Сибири

Встреча «Сибири» и «Йокерита» завершилась победой новосибирских спортсменов 
Встреча «Сибири» и «Йокерита» завершилась победой новосибирских спортсменов 

Главный тренер хоккейной команды «Йокерит» Юкка Ялонен в ходе послематчевой пресс-конференции отметил атмосферу столицы Сибири.


«Безусловно, я много путешествовал. Но Новосибирск — это первое или второе место в Сибири по атмосфере на матче из всех, где я бывал», — рассказал он.


Главный тренер «Йокерита» подчеркнул, что играть в Новосибирске «классно, даже гостевой команде».


Напомним, вчера ХК «Сибирь» одержал победу над соперниками из Хельсинки. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу новосибирских спортсменов. 


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