«Яндекс» и Google исключили из поиска ссылки на запрещенные сайты

«Яндекс» и Google исключили из поиска ссылки на запрещенные сайты

Популярные поисковые сервисы начали исключать из выдачи ссылки на запрещенные в России интернет-ресурсы, сообщает издание «КоммерсантЪ».


В числе вычеркнутых сайтов оказались популярные торрент-трекеры (Rutracker, Nnm-Club) и домен Grani.ru, принадлежащий известному оппозиционному изданию. При этом из выдачи не пропали ссылки на некоторые заблокированные на территории РФ сайты — например, социальной сети LinkedIn.


Удаление ссылок из «Яндекса» и Google связано связано со вступившим в силу законом о ограничении работы так называемых «анонимайзеров» — сервисов, позволяющих зайти на заблокированные в России сайты. В числе прочего закон обязывает владельцев поисковых систем вычеркивать из своей базы запрещенные ресурсы.

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