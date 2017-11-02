Новосибирского предпринимателя приговорили к штрафу за невыплату зарплаты 20 работникам

Павел Фоменко приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей  
Павел Фоменко приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей  

Мировой судья 2-го судебного участка Железнодорожного района поставил точку в истории с невыплатой зарплаты сотрудникам ООО «СпецСвязьБезопасность». Генеральный директор компании Павел Фоменко был признан виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).


По данным следствия, руководитель фирмы в период с апреля 2016 года по январь 2017 не выплатил 20 работникам свыше 5,9 млн рублей.


«При этом директор фирмы имел в распоряжении денежные средства, достаточные для выплаты работникам заработной платы, однако перечислял их на расчетные счета контрагентов, осуществлял платежи в бюджет и прочие выплаты. Фоменко принял меры к возмещению причиненного преступлением ущерба, погасив задолженность по зарплате на сумму более 5,4 млн рублей», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.


В результате судья признал генерального директора ООО «СпецСвязьБезопастность» виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тысяч рублей. На момент написания этой заметки приговор в законную силу не вступил.


Это уже не первый громкий скандал с невыплатой зарплаты в Новосибирске. Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ писали о истории с ГК «ПТК-30», строители которой полезли на стрелы кранов из-за долгов компании перед ними.


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