Самый дешёвый джип Lexus вышел в новой версии

На российском рынке начались продажи обновленного кроссовера Lexus NX. По данным производителя, автомобиль получил изменения во внешнем виде и салоне. Кузов стал более обтекаемым, модернизировался рисунок фар, жабры воздухозаборников стали глубоко посаженными.


«В каждой версии есть подогрев передних сидений, обогрев наружных зеркал и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, дополнительный электрический отопитель салона», — отметили в российском офисе Lexus.


Автомобиль получил дополнительные цвета кузова и салона. На машине могут стоять бензиновый атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра с отдачей 150 л. с., бензиновый 238-сильный турбомотор или гибридная установка мощностью 197 л. с. Минимальный Lexus NX стоит 2 257 000 рублей, и это самый дешёвый кроссовер в модельном ряду марки.


Самый дешёвый джип Lexus вышел в новой версии (фото)


Самый дешёвый джип Lexus вышел в новой версии (фото)


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