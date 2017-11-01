Беременная сибирячка пострадала в результате столкновения «Ниссана» и «семёрки»

Авария произошла сегодня вечером на перекрестке Писарева и Ипподромской 
Авария произошла сегодня вечером на перекрестке Писарева и Ипподромской 

Сегодня вечером на перекрестке Писарева и Ипподромской в столкновении сошлись «Ниссан» и ВАЗ-2107. В ДТП пострадала беременная пассажирка «семёрки». 


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, участники ДТП двигались навстречу друг другу по улице Писарева. «Семёрка» со стороны улицы Семьи Шамшиных, «Ниссан» — со стороны Селезнева.


«Водитель "семёрки" при повороте налево в сторону спуска на Ипподромскую не пропустил "Ниссан" и получил от него удар в заднюю правую часть. От удара "семёрку" развернуло», — сообщает «Автоспас».


Как отмечают аваркомы, в момент столкновения в салоне «семёрки» находилась беременная пассажирка.


«Девушка ударилась головой и жаловалась на боль в шее. Прибывшие медики положили девушку на носилки и увезли в больницу», — пояснили сотрудники «Автоспаса». 


Происшествия на дорогах города нередко завершаются трагически для их участников. Сегодня днем НГС.НОВОСТИ писали об иномарке, которая сбила женщину на улице Дуси Ковальчук. По словам очевидцев, в момент приезда «скорой помощи» пострадавшая находилась в сознании.


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