Еще на полчаса: «ВКонтакте» и «Одноклассники» снова урезали лимит на прослушивание музыки

Теперь бесплатно слушать музыку в соцсетях можно только 30 минут

Сегодня, 1 ноября, «ВКонтакте» и «Одноклассники» сократили время бесплатного фонового прослушивания аудиозаписей до 30 минут. Это уже второе за месяц подобное ограничение: с 1 октября пользователи приложений могли бесплатно слушать до 60 минут музыки в фоновом режиме.







Чтобы снять ограничения, необходимо оформить подписку на музыкальный сервис — полная платная версия стоит 149 рублей в месяц, сообщает TJ со ссылкой на партнера обеих соцсетей United Media Agency. Подписка также отключает рекламу и дает возможность сохранять музыку для прослушивания без доступа в интернет.







Подписка на доступ к музыкальному сервису позволяет авторам и исполнителям зарабатывать на своих произведениях. Фоновое прослушивания музыки в веб-версиях «ВКонтакте» и «Одноклассников» не ограничено — на них нововведение не распространяется.

