Хоккей: «Сибирь» победила хельсинкский «Йокерит»

Голы в матче забили Бергстрём и Ермаков

Сегодня, 1 ноября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» победил «Йокерит» из Хельсинки в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).







Первая шайба влетела в ворота «Йокерита» на 17-й минуте, когда «Сибирь» оказалась в большинстве. «Бергстрём здорово отыгрался с партнёром (Закриссоном. — К.Е.) и вколотил шайбу в девятку», — сообщается в онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».





Второй гол новосибирцы забили также в большинстве, на 31-й минуте. «Ермаков первым касанием попадает в защитника, но подбирает шайбу и второй бросок оказывается точным», — отмечается в трансляции.





Спустя три минуты «Йокерит» отыграл единственную шайбу — отличился Брайан О'Нилл.





Ворота новосибирцев в матче защищал Алексей Красиков.







В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с «Йокеритом» в предыдущем сезоне — 23 декабря. Тогда «Сибирь» забросила три шайбы за 7 минут и всухую одолела команду из Хельсинки.







Сейчас «Сибирь» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирцы проведут дома 3 ноября против московского «ЦСКА».