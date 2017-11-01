Новосибирец ремонтировал квартиру и нашёл под полом бутылёк со снадобьем начала XX века

Житель дома на улице Челюскинцев в Новосибирске нашёл под полом старую бутылочку с «Каплями датского короля» и передал её в музей.







Такие капли были популярны в начале XX века





«Принёс её на прошлой неделе мой товарищ: мы с ним вместе служили в армии в 1994 году и поддерживаем отношения. Когда он узнал, что я работаю директором музея, пришёл меня навестить и сказал, что нашёл бутылочку с остатками лекарства "Капли датского короля"», — рассказал НГС.НОВОСТИ директор музея Железнодорожного района Алексей Авдеев.







Мужчина, нашедший бутылочку, живёт в доме на Челюскинцев, 7, который является памятником архитектуры и построен в 30-х годах. Житель менял трубы отопления в квартире и вскрыл пол — под досками он обнаружил маленькую бутылочку с остатками тёмного вещества, полуистлевшей пробкой и частью этикетки с чёткой надписью «Капли датского короля».







«Это ценная находка. Такие капли были популярны в начале XX века», — говорит Алексей Авдеев.







Сейчас бутылочка лежит в хранилище музея, её должны отправить на комиссию, которая определит, в каком фонде должны храниться «Капли датского короля».







По данным Музея Новосибирска, «Капли датского короля» были изобретены в Дании неким Рингельманом примерно в ХVII веке и названы каплями короля. Впервые упомянуты в «Фармакопее Дании» — сборнике существовавших и применявшихся тогда лекарственных веществ и препаратов (1772 год).







Лекарство широко применялось и в Германии, откуда его рецепт попал в Россию. Содержит в сиропе анис и солодку. Его назначали при заболевании дыхательных путей: трахеобронхит, бронхит, бронхиальная астма, муковисцидоз, пневмония. Лекарство оказывает отхаркивающее действие.





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