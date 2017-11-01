В зоопарк Новосибирска привезли подброшенную росомаху, пару филинов и обезьянок с белой мордой

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило получил новых животных — новыми обитателями зоопарка стали восточные колобусы, росомаха и два филина.


Росомахи содержатся в Новосибирском зоопарке с 1975 года
Росомахи содержатся в Новосибирском зоопарке с 1975 года


Животных привезли из Читы, Сургута и Перми. Новосибирский зоопарк, в свою очередь, отправил в Пермь двух молодых самок рыси и яванских лангуров.


Из зоопарка Перми в Новосибирск приехали обезьяны — восточные колобусы. «В Новосибирском зоопарке они живут с 1991 года. Новые животные нужны для формирования новых пар», — объяснили в пресс-службе зоопарка.


Яванские лангуры теперь будут жить в Перми
Яванские лангуры теперь будут жить в Перми


Две молодых самки рыси также переехали из Новосибирска в Пермь
Две молодых самки рыси также переехали из Новосибирска в Пермь


Также Новосибирский зоопарк получил в подарок к 70-летию росомаху и двух филинов — из Читы и Сургута соответственно. 


Самца росомахи по кличке Нор в возрасте четырёх недель подбросили к воротам зоопарка в Чите ещё весной. Биологи Читинского зоопарка успешно выкормили малыша и решили подарить его коллегам. В Новосибирске он адаптировался довольно быстро. Кроме него в зоопарке есть и другие росомахи — вид содержится с 1975 года. 


Новосибирский зоопарк обзавёлся молодыми филинами
Новосибирский зоопарк обзавёлся молодыми филинами


Пара филинов, доставленных из Сургута, тоже хорошо перенесла переезд и адаптировалась. В коллекции Новосибирского зоопарка этот вид представлен, но местные птицы уже в почтенном возрасте. 


«Вновь прибывшие филины молоды, и мы надеемся на получение потомства. В природе численность филинов (самых крупных и очень красивых сов) неуклонно снижается. Зоопарки считают спасение вида своим долгом», — отметили в пресс-службе.


Восточные колобусы приехали в Новосибирск из Перми
Восточные колобусы приехали в Новосибирск из Перми


Новосибирский зоопарк регулярно пополняет свою коллекцию животных. Сегодня также стало известно, что новый обитатель появился в пингвинарии — пингвина Гумбольдта привезли в столицу Сибири из Москвы.

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