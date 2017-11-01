«Родину» обворовали: серийные воры обчистили дачи в Кировском районе

Поздней осенью в Новосибирске начинается традиционный период дачных краж

На минувших выходных в СНТ «Родина» в Кировском районе Новосибирска произошла серия краж в дачных домиках.





О кражах НГС.НОВОСТИ рассказала владелица одного из обворованных домов Галина.







«Взломали хозблок. С помощью металлического угла сломали навесной замок. В дом не полезли, разбили только стекло на веранде и, вероятно, увидели, что вторая дверь [в дом] тоже железная. Это, скорее всего, и остановило. А так дом кирпичный, оббит сайдингом, на окнах решётки, то есть создаётся впечатление вполне благополучного», — рассказала Галина. По её словам, в конце октября в садовом обществе были вскрыты ещё два дома.







По словам дачницы, воры забрали у неё электроинструмент, но крупных предметов, для перевозки которых понадобился автомобиль, не взяли. Материальный ущерб женщина оценила в 25 тысяч рублей. На месте преступления злоумышленники потеряли нож.







В областной полиции НГС.НОВОСТИ пояснили, что поздняя осень, когда дачные домики закрывают на зиму, — традиционный период краж. Зимой воры обычно неактивны — по дачным обществам трудно передвигаться по снегу.







«Тут можно посоветовать вывозить по завершении сезона ценные вещи. В первую очередь крадут электроинструмент — пилы, рубанки, шлифовальные машины и прочее, что можно унести и быстро продать по нормальной цене. Потом, если есть, берут хорошую бытовую технику: хорошие телевизоры, музыкальную [технику], но такого обычно на дачах не бывает. Во вторую очередь берут цветной металл, например, алюминиевые бидоны. Такое лучше прятать и не оставлять на виду», — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин. Он посоветовал, что во избежание краж лучше договариваться о присмотре за домом с кем-то из постоянных жителей обществ или нанимать охрану. Садовый домик также можно застраховать от кражи или умышленного поджога — порой это случается по вине дачных грабителей.





Не все новосибирские воры действуют скрытно и дожидаются, пока жильцы домов уйдут. Например, в июле этого года из ветхого, но жилого барака на улице Костычева похитители, притворившиеся рабочими, пытались в открытую украсть батареи.

