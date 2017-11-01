«Экспресс-Пригород» открыл продажу билетов на поезд-отель до Шерегеша

В 2018 году с момента запуска «Зимней сказки» исполнится 50 лет
В 2018 году с момента запуска «Зимней сказки» исполнится 50 лет

«Экспресс-Пригород» запустил продажи путёвок на туристический поезд-отель «Зимняя сказка», который отправится в Шерегеш в канун Нового года.


Купить билеты можно на четвёртом этаже пригородного вокзала Новосибирск-Главный, также они есть в турагентствах города. Стоимость путёвок для взрослых составляет 6590 рублей, для детей — 5590 рублей.


«В их стоимость входит проезд, проживание, постельное бельё, вечером — дискотека возле костра, пешие прогулки с инструктором по тайге», — рассказали в пункте продаж туристических путёвок «Зимняя сказка» корреспонденту НГС.НОВОСТИ, которая поинтересовалась программой как покупатель.


«В зимний сезон 2017–2018 года поезд совершит пять заездов по маршруту "Новосибирск – Кондома" и далее до стоянки поезда на станции Турист, расположенной в 10 минутах ходьбы от горы Медвежонок и в 15 минутах езды на автобусе от горы Зеленая. Возможность открыть горнолыжный сезон будет предоставлена пассажирам-туристам в предстоящие новогодние праздники — с 30 декабря по 2 января, а также с 5 по 8 января 2017 года», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Другие заезды туристического поезда будут приурочены ко Дню защитника Отечества (с 23 по 26 февраля) и Международному женскому дню (с 7 по 10 марта). C 23 по 26 марта следующего года состоится последняя в сезоне поездка — в эти дни пройдёт традиционный фестиваль туристской песни.


В этом году снег в Шерегеше выпал 8 сентября, а в конце сентября стало известно, что к новому сезону на курорте готовят два новых подъёмника.


Справка: В 2018 году туристическому поезду «Зимняя сказка» исполняется 50 лет. Первые поезда отправлялись из Новосибирска до станции Лужба (Кемеровская область). Сейчас «Зимняя Сказка» — это единственный туристический поезд в азиатской части России.

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