Родители Марка Конькова пытаются избежать выплаты компенсации морального вреда

Новосибирский областной суд отменил часть приговора по делу Марка Конькова, по которой его родители должны выплатить семье убитой Карины Залесовой больше двух миллионов рублей.





Президиум областного суда рассматривал дело в закрытом режиме. Кассационную жалобу подала адвокат семьи Коньковых Ирина Нохрина — она попросила отменить решение, которое удовлетворило гражданские иски Залесовых.





«В обоснование жалобы было указано, что судебные инстанции при решении вопроса о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда не учли, что законные представители осужденного отвечают перед потерпевшими в долевом, а не солидарном порядке, как указали суды», — объяснили в пресс-службе суда.





Это означает, что, по мнению Нохриной, Залесовы должны требовать выплату денег не с родителей Марка, а с него самого после достижения совершеннолетия, пояснил НГС.НОВОСТИ адвокат семьи Залесовых Денис Садовский.





Президиум Новосибирского областного суда счёл доводы Нохриной заслуживающими внимания. Дело направили в Первомайский районный суд, чтобы другой состав судей принял решение о выплате компенсации морального вреда.





«Нам жаль. Но закон предоставляет той стороне [семье Коньковых] определённые возможности. Понятно, почему они всячески пытались затягивать взыскания. Сейчас Марк достиг совершеннолетия, и родители полностью пытаются снять с себя ответственность, мотивируя это как раз достижением совершеннолетия сына. Решение теперь за судом», — прокомментировал НГС.НОВОСТИ новый поворот уголовного дела Денис Садовский. Он отметил, что гражданский иск в любом случае подлежит удовлетворению.







Как уточнил Садовский, на сегодня родители Марка Конькова выплатили его подзащитным всего 42 тысячи рублей — по 21 тысяче каждому.





В то время как родителей Конькова обязали выплатить моральный ущерб — по 1 млн рублей каждому из родителей Карины Залесовой. Также родственникам убитой удалось отсудить материальный ущерб — чуть больше 300 тысяч рублей. Примерно в такую сумму обошлась установка памятника девочке.





Громкое убийство произошло 28 августа 2015 года в коттедже семьи Коньковых в Первомайском районе Новосибирска. Следователи насчитали на теле убитой школьницы Карины Залесовой не менее 25 ножевых ран. Подозреваемым в убийстве стал приятель школьницы Марк Коньков. Экспертиза показала, что он «ограниченно вменяем». В суде Коньков заявил, что «хотел убить и убил».







В октябре 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска признал 17-летнего подростка виновным в «убийстве с особой жестокостью» и приговорил его к 9 годам воспитательной колонии с принудительным лечением у психиатра.





Марку Конькову исполнилось 18 лет в конце августа этого года. День рождения он отметил в колонии.