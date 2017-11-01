«Обязуюсь убрать трубу»: в Новосибирске выставили на продажу записку Матильды Кшесинской

Новосибирский антикварно-букинистический магазин «Сибирская Горница» выставил на продажу исторический документ с автографом балерины Матильды Кшесинской — коллекционеры решили продать архивный материал после выхода фильма «Матильда» и всплеска интереса к личности балерины.







«Бумажка 100% подлинная, и подпись подлинная — я хорошо знаю автографы Кшесинской», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор ООО «Антикварно-букинистический магазин "Сибирская Горница"» Станислав Савченко.





По словам коллекционера, хозяйственное обязательство с автографом Матильды Кшесинской хранилось у него с 1999 года. Именно тогда он купил в парижском антикварном магазине «Санкт-Петербург» архив известного монархиста, председателя Зарубежного союза русских военных инвалидов Сергея Позднышева.







«В этом архиве было много документов, касающихся царской семьи, фотографий, воспоминаний, и там же вот эта бумажка Кшесинской лежала», — рассказал Станислав Савченко.







Хозяйственное обязательство с автографом балерины





Как пояснили в магазине «Сибирская Горница», в документе идёт речь о прокладке водопровода на даче Матильды Кшесинской в Стрельне под Санкт-Петербургом. Под обязательством стоит подпись балерины и от руки написана дата: 13 октября 1911 года. Также к документу приложен план строительства водопровода от Капустина пруда к даче балерины через земли Стрельнинского дворцового правления.





«У неё около дворцового хозяйства в Стрельне была огромная дача, и в 1911 году она как раз перестраивала её для сына. Проводила воду. А чтобы провести водопровод, нужно было копать земли, которые принадлежали царской семье. И Кшесинская пишет обязательство, то есть прилагает этот план и указывает, что обязуется всё потом привести в божий вид, всё сделать точно так же, как было [до прокладки трубы]», — пояснил Станислав Савченко.





План прокладки водопровода к даче Кшесинской





По словам коллекционера, на протяжении долгих лет ему было жаль расставаться с этим автографом. Но после того как интерес к персоне Матильды Кшесинской резко вырос из-за выхода в прокат скандального фильма о её отношениях с императором, магазин всё-таки выставил документ на продажу. Он продаётся в комплекте с планом за 70 тысяч рублей.