За ремень ответит: на врио губернатора завели дело за интервью в машине

Андрею Травникову грозит предупреждение или штраф

Полиция составила протокол на врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который не пристегнулся ремнём безопасности в машине во время съёмки сюжета для канала «Россия 1».







«По результатам изучения программы "Вести недели" от 15 октября 2017 года Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области <…> в отношении указанных в вашем запросе лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 12.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ», — говорится в официальном ответе областной полиции на запрос редакции НГС.НОВОСТИ.







Статья 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) предполагает штраф в 1000 рублей для водителей, которые везут непристёгнутых пассажиров. А нарушение правил дорожного движения пассажирами по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ карается предупреждением или штрафом в 500 рублей.







«В настоящее время по этим делам проводится административное расследование», — добавили в ГУ МВД России по Новосибирской области.







Вечером 15 октября на канале «Россия 1» вышла программа «Вести недели». Один из её сюжетов был посвящён врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову. Во время телепрограммы он беседует с журналистом на заднем сиденье движущейся машины. При этом на видеозаписи видно, что и Травников, и журналист не пристёгнуты ремнями безопасности. Позже Андрей Травников заявил, что признаёт нарушение и даже готов заплатить штраф.

