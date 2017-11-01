Жительница Вологды по ошибке чуть не купила новосибирский бизнес-центр за 3 миллиарда
Предпринимательница из Вологды стала единственной участницей торгов по продаже новосибирского бизнес-центра «Кронос» — оказалось, что купить здание она и не планировала.
Торги на электронной торговой площадке Российского аукционного дома прошли 31 октября. Их признали несостоявшимися из-за отсутствия участников, следует из аукционной документации.
Единственным претендентом стала индивидуальная предпринимательница из Вологды Татьяна Орлина, но и она не внесла задаток и не была допущена к торгам. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ она сообщила, что подала заявку для того, чтобы опробовать электронный ключ для участия в торгах. Настоящей заинтересованности в бизнес-центре у неё не было, призналась она в переписке в соцсети «ВКонтакте».
На уточняющий вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ, была ли заявка подана по ошибке, Татьяна Орлина коротко ответила: «Да, это так».
Начальная цена торгов составила 3,2 млрд рублей, в качестве задатка нужно было внести 20% суммы. В лот вошли помещения общей площадью более 16 тысяч кв. м.
Бизнес-центр «Кронос» является проектом крупного новосибирского застройщика ЗАО «Строитель». В апреле этого года Арбитраж признал компанию банкротом и открыл в ней конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов, по данным суда, составила почти 4 млрд рублей.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова