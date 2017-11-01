Мужчина погиб в пожаре в частном доме на Первомайке

Пожар начался в 14:11
Пожар начался в 14:11

В пожаре в частном доме в Первомайском районе Новосибирска погиб мужчина.


Пожар начался сегодня в 14:11 в частном кирпичном одноэтажном доме в микрорайоне Южном на улице Червонной, 8.


«Пожарные выехали в 14:12, прибыли в 14:27. Горел частный дом, была угроза соседним домам. Открытое горение ликвидировали в 14:40, огонь уничтожил дом на площади 48 квадратных метров. Пострадавших нет, полной ликвидации пожара пока тоже нет», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Жительница микрорайона рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в соцсети «ВКонтакте», что в доме жила семья с двумя детьми: старшей дочери около 16 лет, младшему сыну — 14 лет. По информации очевидицы, в пожаре погиб отчим детей, а девочка и мальчик успели выбежать.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в пожаре погиб мужчина.


Один из страшных пожаров, в котором погиб человек, случился в конце сентября. В селе Красная Сибирь Кочковского района НСО загорелся частный дом многодетной семьи: родители стали эвакуировать детей, и в тот момент, когда они выбегали, взорвался газовый баллон. В огне погибла 7-летняя девочка, остальные члены семьи отравились угарным газом.

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