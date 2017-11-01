Новосибирцам показали лечебного таракана и устойчивого к ядам ежа

Организаторы экспозиции сделали различные сценки с чучелами животных, которые демонстрируют их особенности. Например, по словам автора выставки, организм ежа очень устойчив к ядам



Сегодня, 1 ноября, в новосибирском музее природы на Вокзальной магистрали открылась выставка «Соседи» — в экспозицию вошли чучела животных и птиц, которых можно встретить в парках и на улицах города.







«Это встреча со знакомыми незнакомцами. Мы попытались рассказать интересные факты о животных и растениях, которые люди видят каждый день, — пояснил НГС.НОВОСТИ автор выставки, старший научный сотрудник музея природы Андрей Мугако. — Идея ещё и в том, что город не такая уж враждебная среда для животных. Наоборот, многим он даёт больше возможностей в плане убежища и питания, чем лес: например, ласточкам и сорокам».







Сотрудник музея выразил надежду, что выставка понравится детям: в витринах показаны разные сценки с животными. «К примеру, не все знают, что воробей — это живая горелка. Температура его тела выше 40 градусов, а сердце бьётся со скоростью до 860 ударов в минуту, — рассказал Андрей Мугако. — Поэтому воробей у нас с термометром. А рядом с ежом — колба с ядом, потому у него такой организм: его ничего не берёт».







Температура тела воробья — 40 градусов





Посетители музея смогут узнать и о том, что привлекло животных в города. Так, воробей и голубь изначально горные птицы, и, по словам куратора выставки, воспринимают высотные здания как скалы. То же самое касается и стрижей, которые прилетают летом.







Чучело белой полярной совы





Из редких гостей города на выставке есть белая полярная сова, которая залетает в населённые пункты во время сезонной миграции.







Учёные выяснили, что мыши больше всего любят не сыр, а шоколад, а крысы — молоко и тыквенные семечки





Некоторым животным настолько удобно жить рядом с человеком, что вне населенных пунктов они вообще не встречаются, отмечает куратор выставки. Это сизые голуби, серые крысы, домовые воробьи и мыши, тараканы.





Исконно русские чёрные тараканы





Также на выставке рассказывают о том, что рыжие тараканы, которых в народе называют прусаками, попали в Россию лишь в 1760-х годах. А исконно русский таракан — чёрного цвета. «Из них раньше даже лекарства делали, — рассказал Андрей Мугако. — В начале XX века ими интересовался известный врач — профессор Боткин. А в народе их настаивали на водке и принимали от разных болезней».







Родина одуванчика — Средиземноморье





Представлены в витринах и привычные новосибирцам засушенные растения — например, одуванчик. «Мало кто знает, что его родина — страны Средиземноморья, и раньше в России его не было, — комментирует автор выставки. — Завезли его только в Средневековье. А ромашка пахучая — гостья из Америки. Самый обычный клён — тоже американец, причём агрессивный. Он стал деревом-сорняком, и с ним ведётся борьба».





У выставки нет возрастного ограничения





Всего в залах представлено более 300 экспонатов из фондов краеведческого музея (музей природы — его филиал). Билет на выставку стоит 100 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 50 рублей.





Весной в том же музее проходила масштабная выставка насекомых и летучих мышей — новосибирцам показали более 3700 экспонатов, в том числе самого крупного жука планеты и экзотических бабочек с оптическим эффектом на крыльях.