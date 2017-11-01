Тридцать километров трассы Новосибирск – Омск отремонтируют за 800 миллионов

Работы планируется завершить к концу 2018 года
Работы планируется завершить к концу 2018 года

«Сибуправтодор» объявил аукционы на капремонт двух участков автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. 


Два лота размещены 30 октября на сайте госзакупок. Подрядчикам предстоит в срок с декабря 2017 года по октябрь 2018 года выполнить капремонт двух участков трассы протяжённостью 14 и 15 км в Чановском и Барабинском районах, следует из информации в документах.


«На участках ремонта на время проведения работ, скорее всего, будет организовано реверсивное движение», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе «Сибуправтодора». 


Победителю аукциона предстоит в том числе отремонтировать основание дорожной одежды, нижний и верхний слои покрытия, установить новые сигнальные столбики, дорожные знаки, опоры освещения, сделать тротуары. 


Гарантийный срок нижнего слоя дорожного полотна должен составить шесть лет, верхнего — пять, уточняется в документации.


Аукционы состоятся 20 ноября. Заявки на участие будут приниматься до 16 ноября. Работы предстоит выполнить с 1 декабря 2017 года по 10–15 октября 2018 года.


Начальная цена контрактов — 381,9 млн рублей и 459,1 млн рублей соответственно, торги будут идти на понижение. Они будут финансироваться из федерального бюджета.


Автодорога Р-254 «Иртыш» пролегает в Новосибирск из Челябинска через Курган и Омск. Общая протяжённость трассы — более 1,5 тысячи км. Минувшим летом в Убинском районе на 232-м км автодороги появилась стела «Географический центр Новосибирской области».

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