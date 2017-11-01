Наводят красоту: в общежитии около нового музея начали красить окна к приезду Путина

Маляры начали красить окна в общежитии № 3 военного городка в Октябрьском районе Новосибирска — здание стоит напротив музея «Россия. Моя история», который должен открыться примерно через две недели. 


Красить окна в общежитии начали утром 1 ноября
Красить окна в общежитии начали утром 1 ноября


«У вас была статья недавно про то, как общежитию напротив нового музея в военном городке окна хотят баннерами завесить. А сегодня у всего-всего общежития окна в порядок приводят. Чистят рамы и красят! Все три этажа! Не жильцы», — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидица.


Читательница рассказала, что заметила вышку около общежития сегодня около 9:30 — маляры в это время уже работали.


В управляющей компании «ГУЖФ», которая обслуживает общежитие, пояснили, что руководитель Новосибирского филиала сейчас на совещании и дать комментарии не может.


Напомним, что в конце октября на общежитии появилось объявление, в котором говорилось, что жители должны также снять с окон москитные сетки и солнцезащитные плёнки. «В противном случае окна будут завешены баннерами», — гласила надпись. В управляющей компании «ГУЖФ» тогда заявляли, что объявление не писали.


Мультимедийный парк «Россия. Моя история» должен стать копией музея на ВДНХ в Москве. Музей откроют в столетнем здании — бывшем гарнизонном Доме офицеров, на открытие ждали приезда президента России Владимира Путина. Вчера врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников назвал новую дату открытия мультимедийного парка «Россия. Моя история» — 12 ноября. «По поводу визита главы государства информации у меня никакой нет. Конечно, Владимир Владимирович [Путин] иногда меняет свой график достаточно резко, но с учётом того, что времени остается не так много, а никаких сигналов мы пока не получали, это маловероятно», — сказал Травников.

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