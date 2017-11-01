Власти Новосибирска уберут каток с площади Ленина

Этой зимой катка на площади Ленина не будет — его перенесут в Центральный парк
Этой зимой катка на площади Ленина не будет — его перенесут в Центральный парк

Мэрия Новосибирска оставляет площадь Ленина без катка этой зимой — он будет перенесён в Центральный парк, где к концу года появится ледовый городок.


«Этой зимой мы сюда (в Центральный парк. — М.М.) переводим каток, который раньше был на площади Ленина, потому что нам, честно говоря, очень обидно, что наши спортсмены заливают такой великолепный лёд на площади Ленина, и он работает всего лишь месяц. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы наши горожане могли подольше покататься», — рассказала сегодня начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.


Она подчеркнула, что на площади Ленина катка не будет. К Новому году в центре города появятся только ёлка и ледовый городок — «будет всё то же самое, но без катка».


Кроме катка мэрия решила сделать красивую сцену в парке 
Кроме катка мэрия решила сделать красивую сцену в парке 


А в Центральном парке будет профессионально залит большой каток, который станет главным в Новосибирске, пообещала глава департамента. Каток будет бесплатным — к нему пристроят тёплый павильон с прокатом коньков и горячим чаем для желающих.


В конце октября стало известно, что этой зимой в Центральном парке построят ледовый городок с платными горками. На сегодняшнем совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил сделать главную горку бесплатной. 


Также чиновники решили вопрос со скандалом из-за билетов на горки: мэр поручил обустроить большую и бесплатную горку в Центральном парке
Также чиновники решили вопрос со скандалом из-за билетов на горки: мэр поручил обустроить большую и бесплатную горку в Центральном парке


«Этот скандал весь надо снимать, ребятишки придут и будут кататься... Бурно обсуждали проблему этой горки. 


Я только что дал поручение — горка для детей должна быть бесплатной, как это было [раньше]», — сообщил Локоть.


Чиновники напомнили, что Центральный парк переживает масштабную реконструкцию — здесь появятся торговые павильоны в едином стиле, новая сцена, лавочки и детские площадки, также планируется обновить аттракционы. Ремонт начался в парке этим летом — город выделил на это 18 млн рублей. Рабочие уже отремонтировали асфальтовые дорожки и центральный вход, поставили новые фонари и посадили липовую аллею.

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