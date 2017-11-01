Мэрия разрешила шествие по аллее Красного проспекта в честь юбилея революции

Во время празднования годовщины Октябрьской революции в прошлом году

Мэрия Новосибирска разрешила массовое шествие в день 100-летия Октябрьской революции 7 ноября.





В следующий вторник, после трёхдневных выходных, колонна пройдёт от Дома офицеров по Красному проспекту до площади Ленина, где состоится митинг, рассказали в пресс-службе обкома КПРФ.





Согласно тексту распоряжения мэрии Новосибирска, копия которого есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ, шествие пройдёт по аллее Красного проспекта — это будет





демонстрация «с пересечением проезжих частей дорог по пешеходным переходам, в том числе оборудованным светофорами, знаками и (или) разметкой».





«Уведомление подано на 2000 человек на культурно-массовое мероприятие на площади Ленина», — добавили в обкоме.





Подготовка к празднованию 100-летия революции в Новосибирске идёт уже некоторое время. В городе открылись несколько выставок, например, на этой неделе в городском архиве заработала экспозиция «Вехи Октября». Несколько недель назад в городе появились баннеры к годовщине — четыре из них, кстати, вскоре изуродовали. Недавно полиция задержала подозреваемого в вандализме.