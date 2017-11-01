Иномарка сбила женщину недалеко от площади Калинина

Пешеходного перехода вблизи места аварии нет
Пешеходного перехода вблизи места аварии нет

Днём 1 ноября иномарка сбила женщину на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске.


Авария случилась около 13 часов между остановками «Магазин "Чемпион"» и «Магазин "Уют"».


«Я ехал со стороны Плановой на площадь Калинина, и как раз люди из машин выходить начали. Я не понял, то ли женщина под синий "Форд Фокус" попала, то ли под другую тёмную машину. Потом я на площади Калинина развернулся, поехал обратно, и уже "скорая" приехала. Женщине на вид лет 35, она была в сознании, держалась за голову», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец.


Очевидец уточнил, что поблизости нет пешеходного перехода и как раз стоит разделительный забор. 


Получить оперативный комментарий у отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску не удалось.


Вчера, 31 октября, под колёса иномарки в Центральном районе попали ребёнок и бабушка. Очевидцы в соцсетях сообщают, что их сбил автомобиль Skoda.

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