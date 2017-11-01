Французы сняли в Новосибирске фильм про снимки культового фотографа 60-х годов

Авторы французской программы про Октябрьскую революцию во время съёмок посетили Новосибирск

Новосибирцы стали героями программы французской телекомпания ARTE, снятой к 100-летию Октябрьской революции — «Октябрьская революция глазами Дуано» (La Révolution d’octobre vue par Doisneau).







Передача, вышедшая в эфир 26 октября, рассказывает о людях, которых встретил в СССР 50 лет назад известный французский фотограф и документалист Робер Дуано. В 1967 году он снимал в СССР фильм о 50-летии революции «Октябрьская революция глазами Дуано» (la Révolution d’octobre vue par Doisneau).





Робер Дуано (Robert Doisneau) получил мировую известность как репортажный фотограф. Самый известный его снимок «Поцелуй у Отель-де-Виль» (Le baiser de l’hôtel de ville) стал одной из самых дорогих фотографий 60-х годов прошлого века. Агентство и фотограф получили за него порядка 650 тысяч долларов.







Целью авторов программы, опубликованной на сайте телекомпании info.arte.tv, было найти героев репортажа Дуано, чтобы посмотреть, как сложилась их судьба.





Часть программы посвящена Новосибирску, который Дуано также посетил во время съёмок своего кино полвека назад.







Часть передачи, касающаяся Новосибирска, начинается с посещения музея Новосибирского электровозоремонтного завода. В фильме, рассматривая кадры 50-летней давности, один из работников предприятия опознала на фотографии Дуано мужчину в чёрной шляпе. Оказалось, что это бывший директор завода. Случайно встреченный на улице пенсионер узнал на этом снимке одного из школьников — это был его друг детства.





Снимок, на котором в мужчине, стоящем спиной, удалось опознать бывшего директора Новосибирского электровозоремонтного завода





Одним из гидов на съёмках фильма была Анастасия Блюзнюк — создательница музея «Интеграл». Она, в частности, рассказала о том, что Академгородок был «самым свободным местом в Советском Союзе».







Создатели фильма также нашли дочь академика Алексея Ляпунова — Елену, которая рассказала о истории создания портрета учёного, который сделал Дуано. По её словам, фотограф сам попросил Ляпунова надеть тулуп, валенки и шапку-ушанку, чтобы запечатлеть его на фоне старинной мебели в его доме.





Академик Алексей Ляпунов позирует для Робера Дуано





Ещё одним героем передачи стала преподаватель НГУ, француженка Мишель Дебрен, которая живёт в Академгородке уже много лет. В программе она объясняет уникальность Академгородка как места, предназначенного прежде всего для науки и исследований. По её словам, эти исследования «необязательно должны найти применение сразу, но могут быть востребованы в будущем».





Робер Дуано не единственный западный фотограф, который запечатлел Новосибирск советских времен. В прошлом году в Нью-Йорке открылась выставка американского фотографа Натана Фарба с портретами новосибирцев, сделанными 40 лет назад.