Из аэропорта Толмачёво по тревоге вывели пассажиров


Людей из аэропорта эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации
Людей из аэропорта эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

Днём 1 ноября из новосибирского аэропорта Толмачёво эвакуировали пассажиров


«Было ложное срабатывание пожарной сигнализации. Сейчас уже все в здании», — рассказали в пресс-службе аэропорта.


Если вы стали очевидцем этой эвакуации, присылайте свои сообщения и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.


В предыдущий раз людей из аэропорта эвакуировали 26 октября после анонимного звонка о минировании, которого не оказалось.

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