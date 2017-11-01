Из аэропорта Толмачёво по тревоге вывели пассажиров





Людей из аэропорта эвакуировали из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

Днём 1 ноября из новосибирского аэропорта Толмачёво эвакуировали пассажиров





«Было ложное срабатывание пожарной сигнализации. Сейчас уже все в здании», — рассказали в пресс-службе аэропорта.







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В предыдущий раз людей из аэропорта эвакуировали 26 октября после анонимного звонка о минировании, которого не оказалось.