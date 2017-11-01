Новосибирского школьника отдали под суд за подделку оценок в журнале

Гимназист правил плохие оценки в электронном журнале целый месяц 
Гимназист правил плохие оценки в электронном журнале целый месяц 

Полиция направила в суд дело в отношении ученика 11-го класса новосибирской гимназии — школьника обвиняют в исправлении оценок в электронном журнале для себя и своих одноклассников. 


Инцидент произошёл в одной из гимназий города в прошлом году, сообщили в полиции, не уточнив номера школы. Весной ученик при помощи специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного дневника. Ими он поделился со своим 16-летним одноклассником. Тот в новом учебном году решил попробовать исправить оценки в журнале. Ему это удалось: он целый месяц исправлял плохие отметки на хорошие не только себе, но и своим одноклассникам — по их просьбе. 


«В отношении школьника, который получил логин и пароль, пока ведётся проверка», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО, добавив, что оба ученика учились в 11-м классе. 


Преподаватели гимназии заметили изменения в электронном журнале в ноябре. Они сообщили об этом в полицию. После проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). 


Дело расследовал следователь отдела полиции № 10 «Советский» УМВД по Новосибирску. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 


Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу. 


Самыми важными предметами для поступления в вуз традиционно являются русский язык и математика. При этом большую роль играют набранные на госэкзаменах баллы, а не оценки в журнале. К слову, по итогам прошлого учебного года число стобалльников по русскому языку в регионе увеличилось в два раза

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