Светофоры на Бердском шоссе отключили на несколько часов

Сегодня, 1 ноября, в Новосибирске на Бердском шоссе недалеко от разъезда Иня перестали работать светофоры.


Светофоры не работают на перекрёстке в обоих направлениях.


«Электричество отключили "электросети" — у них какие-то плановые работы. В 4 часа его включат», — рассказали в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Сейчас на месте, где не работают светофоры, практически свободно — пробки нет.


Светофоры отключили на разъезде Иня до 16:00
Светофоры отключили на разъезде Иня до 16:00


Но утром здесь была пробка, она была связана не только с неработающими светофорами, но и с ДТП.


Пробка утром 1 ноября на Бердском шоссе
Пробка утром 1 ноября на Бердском шоссе


«В районе дома № 61 по Бердскому шоссе в 10:15 столкнулись такси Toyota Corolla, Toyota Mark II и автобус № 8. Все участники двигались со стороны разъезда Иня: автобус — в правом ряду, "Марк" — в среднем ряду, "Королла" — в левом ряду. Таксист начал перестраиваться в средний ряд, не пропустил "Марк", из-за чего автомобили столкнулись. Далее от удара "Марк" отбросило в автобус. В аварии никто не пострадал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Утренняя авария на Бердском шоссе
Утренняя авария на Бердском шоссе


В аварию попали Toyota Corolla, Toyota Mark II и автобус № 8
В аварию попали Toyota Corolla, Toyota Mark II и автобус № 8


В середине октября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом отключении электричества, из-за которого перестали работать светофоры — это произошло в районе площади Маркса и повлекло дорожный коллапс.

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