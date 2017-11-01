Светофоры на Бердском шоссе отключили на несколько часов
Сегодня, 1 ноября, в Новосибирске на Бердском шоссе недалеко от разъезда Иня перестали работать светофоры.
Светофоры не работают на перекрёстке в обоих направлениях.
«Электричество отключили "электросети" — у них какие-то плановые работы. В 4 часа его включат», — рассказали в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Сейчас на месте, где не работают светофоры, практически свободно — пробки нет.
Но утром здесь была пробка, она была связана не только с неработающими светофорами, но и с ДТП.
«В районе дома
В середине октября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом отключении электричества, из-за которого перестали работать светофоры — это произошло в районе площади Маркса и повлекло дорожный коллапс.
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Елена Громкова
Скриншот yandex.ru/maps (1, 2), фото vk.com/avtospas54rus (3, 4)
Фото на превью Александра Ощепкова