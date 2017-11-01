Светофоры на Бердском шоссе отключили на несколько часов

Сегодня, 1 ноября, в Новосибирске на Бердском шоссе недалеко от разъезда Иня перестали работать светофоры.





Светофоры не работают на перекрёстке в обоих направлениях.







«Электричество отключили "электросети" — у них какие-то плановые работы. В 4 часа его включат», — рассказали в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.







Сейчас на месте, где не работают светофоры, практически свободно — пробки нет.





Светофоры отключили на разъезде Иня до 16:00





Но утром здесь была пробка, она была связана не только с неработающими светофорами, но и с ДТП.





Пробка утром 1 ноября на Бердском шоссе





«В районе дома № 61 по Бердскому шоссе в 10:15 столкнулись такси Toyota Corolla, Toyota Mark II и автобус № 8 . Все участники двигались со стороны разъезда Иня: автобус — в правом ряду, "Марк" — в среднем ряду, "Королла" — в левом ряду. Таксист начал перестраиваться в средний ряд, не пропустил "Марк", из-за чего автомобили столкнулись. Далее от удара "Марк" отбросило в автобус. В аварии никто не пострадал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Утренняя авария на Бердском шоссе





В аварию попали Toyota Corolla, Toyota Mark II и автобус № 8





В середине октября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом отключении электричества, из-за которого перестали работать светофоры — это произошло в районе площади Маркса и повлекло дорожный коллапс.