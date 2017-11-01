Власти Тувы решили разобраться в убийстве студента в Новосибирске

Общежитие № 2 СибУПК

Тувинские власти заинтересовались убийством студента Сибирского университета потребительской кооперации в Новосибирске и решили узнать подробности трагедии — погибший первокурсник приехал учиться из этой республики.





«Глава Тывы Шолбан Кара-оол поручил своему заместителю Аясу Чудаан-оолу разобраться в причинах и обстоятельствах трагедии. Устанавливается взаимодействие со следственными органами о ходе расследования», — говорится в сообщении на официальном портале правительства республики.





Студент первого курса погиб в ночь на 30 октября. По словам очевидцев, в ночь на 30 октября возле общежития СибУПК на проспекте Карла Маркса, 24/1 подрались молодые люди. Один студент получил в спину удар ножом, а позже скончался.