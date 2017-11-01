Производитель новосибирских сухарей и чипсов стал долларовым миллиардером

Американское агентство Bloomberg оценило состояние владельца сибирской компании KDV Group Дениса Штенгелова в 1 млрд долларов. KDV принадлежит, в частности, завод по производству снеков в Новосибирске и сеть магазинов «Ярче!».





Создатель KDV Group Денис Штенгелов





По мнению издания, Штенгелову помог экономический спад и снижение покупательной способности населения, которые сделали продукцию KDV более востребованной.







«Продавая 147 миллионам граждан страны сладости и снеки, которые стоят меньше доллара, он стал новейшим российским миллиардером», — пишет Bloomberg.







Компания KDV Group, ранее известная как «Кондитерский дом "Восток"», была создана в Томске Штенгеловым в 1990-х годах. На первых порах предприятие работало исключительно как оптовая компания, однако уже в начале 2000-х годов KDV начала покупать промышленные активы. Первым таким крупным предприятием стала кондитерская фабрика в Яшкино Кемеровской области.







В 2009 году KDV приобрела новосибирскую компанию «Сибирский берег» — одного из крупнейших на тот момент производителей снеков в России с брендами «Кириешки», «BEERка» и «Чипсоны». В сделку вошла и крупная новосибирская фабрика по производству чипсов и сухариков в Новосибирске, которая работает и сейчас.





Сеть магазинов у дома «Ярче!» за пять лет смогла выйти на второе место по количеству торговых точек в Новосибирске





Связь KDV с Новосибирском не ограничивается покупкой «Сибирского берега». С 2012 года KDV начала развивать собственную сеть магазинов «Ярче!». Сегодня, по данным 2ГИС, в Новосибирске и пригородах работает уже больше 100 торговых точек под этим названием. Это вторая по числу магазинов продуктовая торговая сеть города после «Мария-Ра» из Алтайского края.