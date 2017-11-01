Восьмой пришёл: в новосибирском зоопарке стало на одного пингвина больше

Теперь в Новосибирском зоопарке живут восемь пингвинов

Новосибирский зоопарк им. Р. Шило получил ещё одного пингвина Гумбольдта — молодого самца привезли из Московского зоопарка.





Внешне новый питомец отличается расцветской — его шкурка серого цвета. Позже он поменяет оперение и станет чёрно-белым.





«Группу пингвинов Гумбольдта было решено увеличить, чтобы изменить соотношение особей мужского и женского пола. Сейчас у нас три самца и пять самок», — рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка.





К новенькому группа отнеслась настороженно. Они его не обижали, но давали понять, что сразу принимать в свой круг не собираются. Пингвин несколько дней плавал один, на суше тоже держался в стороне и немного грустил. Сейчас птицы уже вместе плавают и переговариваются, отметили в зоопарке.





«Мы уверены, что наш симпатичный новенький станет полноправным членом группы. Он явно не из робкого десятка, любопытный и общительный. Мы пока не придумали ему имя, сделаем это чуть позже. У всех наших пингвинов Гумбольдта есть имена. Их зовут Риа, Руби, Тутти, Домино, Белла, Куба и Торри. Только на первый взгляд пингвины кажутся одинаковыми, на самом деле они разные, конечно. И внешне, и по характеру. Например, Риа и Руби — явные заводилы. Они очень активные, в очереди за рыбой они чаще всего первые. А Тутти любит внимание посетителей и больше всех плавает», — пояснила руководитель отдела мелких приматов и пингвинов Олеся Скляренко..





В зоопарке отметили, что сейчас пингвины в Новосибирском зоопарке вступают в возраст создания пар и размножения. Между ними уже формируются привязанности — у птиц крепкие семейные связи.





Напомним, пингвинарий в зоопарке Новосибирска открылся в конце июля прошлого года. Открытию пингвинария предшествовали дефицит денег и долгая борьба с экологами.