Бетономешалка врезалась в маршрутку с пассажирами около ТЭЦ-5
Утром 1 ноября бетономешалка протаранила маршрутку
«Вина постороннего транспорта, пострадавших нет», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в МУП «ПАТП-5», автобус которого попал в аварию.
ДТП произошло в 9:15 рядом с ТЭЦ-5. «Маршрутка "ГАЗель" двигалась в сторону НГПУ, бетономешалка выезжала с АЗС "НК Нефть" с поворотом налево в сторону Ключ-Камышенского плато», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В итоге бетономешалка въехала в бок «ГАЗели». Как уточнили аваркомы, участники ДТП отделались материальным ущербом.
В ПАТП-5 подтвердили, что в маршрутке были пассажиры, но сколько именно, уточнить не смогли.
В начале недели в Новосибирске произошла ещё одна авария с участием общественного транспорта: водитель «Ниссана» заехал под автобус на улице Объединения.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus