Бетономешалка врезалась в маршрутку с пассажирами около ТЭЦ-5

Авария случилась в десятом часу утра
Авария случилась в десятом часу утра

Утром 1 ноября бетономешалка протаранила маршрутку № 45 на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.

«Вина постороннего транспорта, пострадавших нет», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в МУП «ПАТП-5», автобус которого попал в аварию.


ДТП произошло в 9:15 рядом с ТЭЦ-5. «Маршрутка "ГАЗель" двигалась в сторону НГПУ, бетономешалка выезжала с АЗС "НК Нефть" с поворотом налево в сторону Ключ-Камышенского плато», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В итоге бетономешалка въехала в бок «ГАЗели». Как уточнили аваркомы, участники ДТП отделались материальным ущербом.


В ПАТП-5 подтвердили, что в маршрутке были пассажиры, но сколько именно, уточнить не смогли.


Ехавшая по Выборной маршрутка получила удар в бок
Ехавшая по Выборной маршрутка получила удар в бок


В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал


В начале недели в Новосибирске произошла ещё одна авария с участием общественного транспорта: водитель «Ниссана» заехал под автобус на улице Объединения.

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