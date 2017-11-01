Концерт Олега Газманова в День народного единства оценили в два миллиона

На выступление Олега Газманова  бюджет новосибирской области потратит 1 миллион 930 тысяч рублей
На выступление Олега Газманова  бюджет новосибирской области потратит 1 миллион 930 тысяч рублей

Выступление Олега Газманова и группы «Эскадрон» в Новосибирске в День народного единства, 4 ноября, обойдётся бюджету в 3 млн рублей.


Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Новосибирской области заключила два контракта, чтобы провести концерт в сквере возле Новосибирского театра оперы и балета на ближайших выходных.


Один контракт стоимостью 1 миллион 930 тысяч рублей бюджет области оплатит, чтобы в сквере выступил Олег Газманов. Второй договор на сумму 1 миллион 118 тысяч рублей заключён для выступления группы «Эскадрон».


При этом подробно в документации не расписано, на что пойдут деньги за организацию концерта Газманова, но расходы на группу «Эскадрон» в контракте описаны.


Известно, что гонорар группы за репетицию и выступление составит 797 тысяч рублей, остальная сумма — это расходы на билеты, питание и проживание.


О программе празднования Дня народного единства НГС.НОВОСТИ рассказывали в конце прошлой недели, когда её обнародовали в правительстве НСО.

Прочтений: 6505
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (143)143
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено