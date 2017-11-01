Концерт Олега Газманова в День народного единства оценили в два миллиона

На выступление Олега Газманова бюджет новосибирской области потратит 1 миллион 930 тысяч рублей

Выступление Олега Газманова и группы «Эскадрон» в Новосибирске в День народного единства, 4 ноября, обойдётся бюджету в 3 млн рублей.





Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Новосибирской области заключила два контракта, чтобы провести концерт в сквере возле Новосибирского театра оперы и балета на ближайших выходных.





Один контракт стоимостью 1 миллион 930 тысяч рублей бюджет области оплатит, чтобы в сквере выступил Олег Газманов. Второй договор на сумму 1 миллион 118 тысяч рублей заключён для выступления группы «Эскадрон».





При этом подробно в документации не расписано, на что пойдут деньги за организацию концерта Газманова, но расходы на группу «Эскадрон» в контракте описаны.





Известно, что гонорар группы за репетицию и выступление составит 797 тысяч рублей, остальная сумма — это расходы на билеты, питание и проживание.





О программе празднования Дня народного единства НГС.НОВОСТИ рассказывали в конце прошлой недели, когда её обнародовали в правительстве НСО.