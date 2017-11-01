В Новосибирской области стали реже умирать младенцы
В 2017 году в Новосибирской области упала рождаемость, при этом дети до года стали реже умирать.
Как показывают подсчёты Росстата, за первые девять месяцев 2017 года загсы Новосибирской области зарегистировали
Рождаемость при этом сократилась. В 2017 году в регионе родилось
Умирать новосибирцы тоже стали реже. Если за первые девять месяцев 2016 года загсы зарегистрировали в регионе
В том числе стали реже умирать дети в возрасте до одного года: 133 случая против 187 случаев годом ранее.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова