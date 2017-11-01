В Новосибирской области стали реже умирать младенцы

Рождаемость в регионе пошла на спад
Рождаемость в регионе пошла на спад

В 2017 году в Новосибирской области упала рождаемость, при этом дети до года стали реже умирать. 


Как показывают подсчёты Росстата, за первые девять месяцев 2017 года загсы Новосибирской области зарегистировали 16 723 брака. Это на 179 браков больше, чем за такой же период прошлого года. Число разводов, наоборот, уменьшилось. Всего с января по сентябрь в регионе развелись 9720 пар, в то время как годом раньше в Новосибирской области разрушилось 9770 семей.


Рождаемость при этом сократилась. В 2017 году в регионе родилось 26 284 ребёнка — на 3175 меньше, чем с января по сентябрь прошлого года. Таким образом, в Новосибирской области сохраняется спад рождаемости, который статистики отмечали ещё по итогам первого полугодия.


Умирать новосибирцы тоже стали реже. Если за первые девять месяцев 2016 года загсы зарегистрировали в регионе 27 130 смертей, то за такой же период этого года — 27 110


В том числе стали реже умирать дети в возрасте до одного года: 133 случая против 187 случаев годом ранее.

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