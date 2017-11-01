«Форд» протаранил фонарный столб на Северо-Чемском

Врачи увезли в больницу водителя и двух его пассажиров
Врачи увезли в больницу водителя и двух его пассажиров

Ночью 1 ноября водитель и два пассажира пострадали во врезавшемся в столб «Форде» в Кировском районе Новосибирска. 


Авария произошла в 00:30 возле дома № 31/1 на улице Комсомольской (Северо-Чемской жилмассив). 


«30-летний водитель автомобиля Ford Laser, двигавшейся со стороны улицы Саввы Кожевникова в сторону улицы Тюменской, совершил наезд на световую опору», — описали аварию в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


В Госавтоинспеции уточнили, что в ДТП пострадали трое 30-летних мужчин. Водитель «Форда» попал в больницу с ушибом головного мозга. У него взяли анализы для проверки на состояние опьянения, результаты которых станут известны позже. Также после аварии врачи увезли в больницу двух пассажиров «Форда». У одного из них — сотрясение мозга и рана головы. Второй сломал ребро и получил ушиб лёгких, его после осмотра отпустили домой.


Месяц назад из-за ДТП покосился фонарный столб на улице Большевистской — его задел проезжавший троллейбус. Из-за этого инцидента водители застряли в огромной пробке в районе «Речного вокзала».

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