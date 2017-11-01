Улицу в центре города перекроют ради Дня народного единства

В субботу, 4 ноября, власти на четырнадцать часов закроют проезд по участку улицы Депутатской возле новосибирского оперного театра.







«С 8:00 до 22:00 в связи с празднованием дня воинской славы России — Дня народного единства — вводится временное прекращение движения транспортных средств по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской», — сообщили в пресс-центре мэрии города.







Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам





Именно в сквере возле оперного театра 4 ноября пройдёт основная праздничная программа. Например, в 18:15 начнётся концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон», после которого власти обещают фейерверк.

