Хоккеисты «Сибири» стали частью олимпийской сборной

Хоккеисты «Сибири» примут участие в Кубке Германии
Хоккеисты «Сибири» примут участие в Кубке Германии

Защитник Иван Верещагин и нападающий Вячеслав Основин попали в олимпийскую сборную России по хоккею. 


В составе сборной хоккеисты «Сибири» примут участие в Кубке Германии, который пройдёт в городе Аугсбург с 10 по 12 ноября. Тренерский штаб национальной команды на предстоящем турнире возглавят Олег Браташ и Илья Воробьёв.


«Тренерский штаб сборной России озвучил имена олимпийской команды — ближайшего резерва национальной сборной, который примет участие в Кубке Германии. В составе команды игроки "Сибири": защитник Иван Верещагин и нападающий Вячеслав Основин», — сообщается на официальном сайте ХК «Сибирь»


Кубок Германии — это ежегодный турнир, в котором принимают участие национальные сборные из России, Германии, Словакии и США. Первый матч наша сборная проведёт 10 ноября.


29 октября хоккеисты «Сибири» встретились в Череповце с соперниками из «Северстали» и одержали победу. Следующий матч ХК «Сибирь» проведёт в Новосибирске 1 ноября, им предстоит встреча с «Йокеритом».

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