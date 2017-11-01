Мини-кафе «Дядя Дёнер» на улице Ленина погрузили краном и увезли

Павильон увезут в Шерегеш
Павильон увезут в Шерегеш

Вечером 31 октября мини-кафе компании «Дядя Дёнер», стоявшее на улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска, погрузили краном и увезли.


Вместо старого павильона установят другой, больший по размеру.


«Просто один павильон меняется на другой. Старый уедет в Шерегеш, на Зелёную гору. Вместо него появится другой, который раньше стоял на улице Орджоникидзе. Время от времени меняется дислокация, если появляется возможность поставить больший павильон на хорошее место», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник компании, пожелавший остаться анонимным.


Павильон «Дядя Дёнер» располагался напротив «Универсама» — конструкцию привезли сюда в июле и уже на месте оснастили всем необходимым оборудованием. Внутри кафе было порядка 10 посадочных мест, которые размещались вдоль стеклянных стен. Павильон отличался новым дизайном и укрупнённым форматом. 

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