Медведев отдал правительству Новосибирской области крупнейшую больницу Академгородка

Документ был опубликован 31 октября
Документ был опубликован 31 октября

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Центральной клинической больницы СО РАН в госсобственность Новосибирской области.


Распоряжение о передаче ЦКБ СО РАН было опубликовано 31 октября.


«Передать в государственную собственность Новосибирской области федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая больница Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск)», — говорится в тексте документа.


Теперь ФАНО, Росимущество и Правительство Новосибирской области будут оформлять переход больницы. 


Общественники и жители Академгородка неоднократно указывали на проблемы в работе больницы. В 2010 году умер 8-месячный ребенок, которого не смогли принять в ЦКБ СО РАН из-за отсутствия необходимого оборудования. Позже, в 2012 году, из-за ошибки врачей умер 21-летний студент НГУ. 

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