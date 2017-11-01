Медведев отдал правительству Новосибирской области крупнейшую больницу Академгородка
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Центральной клинической больницы СО РАН в госсобственность Новосибирской области.
Распоряжение о передаче ЦКБ СО РАН было опубликовано 31 октября.
«Передать в государственную собственность Новосибирской области федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая больница Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск)», — говорится в тексте документа.
Теперь ФАНО, Росимущество и Правительство Новосибирской области будут оформлять переход больницы.
Общественники и жители Академгородка неоднократно указывали на проблемы в работе больницы. В 2010 году умер
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова