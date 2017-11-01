Медведев отдал правительству Новосибирской области крупнейшую больницу Академгородка

Документ был опубликован 31 октября

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Центральной клинической больницы СО РАН в госсобственность Новосибирской области.







Распоряжение о передаче ЦКБ СО РАН было опубликовано 31 октября.





«Передать в государственную собственность Новосибирской области федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная клиническая больница Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск)», — говорится в тексте документа.



Теперь ФАНО, Росимущество и Правительство Новосибирской области будут оформлять переход больницы.



