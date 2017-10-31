Массовая авария на Кошурникова: в ДТП попали 6 автомобилей


В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал

Вечером 31 октября на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись 6 автомобилей — в машины аваркомов, оформляющих ДТП, влетел ещё один автомобиль.


Авария произошла около 18:45 недалеко от «Сибирского Молла».


«Сам момент аварии я не увидела. Слышала, как последний в них влетел. Живу напротив. Получается, что стояли две машины, а третий в них влетел со всей дури. Визг тормозов был очень громкий. А затем три удара. Увидела, уже когда в окно выглянула. "Скорой помощи" не было, видимо, никто не пострадал», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица последствий аварии в переписке в соцсети «ВКонтакте».


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.


«Авария случилась около 19:00. Пострадавших нет. По предварительной информации, в ДТП попали шесть автомобилей: два Renault Logan, Toyota Camry Gracia, Toyota Vitz, Honda Fit и KIA Rio. Изначально было ДТП, приехали аваркомы, а потом в них въехал еще один автомобиль, пока они оформляли первую аварию», — пояснили в ведомстве.


Сегодня ночью пьяная женщина-водитель «Тойоты» врезалась в две «Лады», стоящие на светофоре в Октябрьском районе Новосибирска. Авария случилась в полночь на перекрёстке улиц Кирова и Бориса Богаткова.

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