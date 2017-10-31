Космонавт сделал снимок Новосибирска с МКС

Российский космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Новосибирск с высоты Международной космической станции.


Снимки Новосибирска сегодня появились на официальных страницах космонавта в соцсетях.


«В комментариях было много просьб снять Новосибирск. Город по праву называют некоронованной столицей Сибири. А в пригороде Новосибирска, Бердске, мы проходили СППК (специальную парашютную подготовку космонавтов)», — такой подписью Сергей Рязанский сопроводил посты с фотографией.


Сергей Рязанский — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин присвоил Сергею Рязанскому звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции». 



Город с высоты не раз снимали и новосибирские фотографы, но так далеко они, конечно, не забирались. Например, вчера высотные снимки Новосибирска обнародовал фотограф Вадим Махоров — он пообещал сделать из них таймлапс. А ещё раньше фотограф Слава Степанов даже договорился с Росгвардией и ради фотографий летал над городом на военном вертолёте Ми-8.

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