7 минут на проблему: новосибирская учительница вошла в десятку лучших педагогов-психологов России

Ольга Кондренко стала лауреатом конкурса «Педагог-психолог России – 2017».





Учитель из искитимской школы № 2 Ольга Кондренко стала одним из лучших педагогов-психологов в стране.





Сегодня, 31 октября, Ольга Кондренко вернулась с церемонии в Москве и рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ про свое участие в конкурсе.







«Я не могу сказать, какое у меня место в составе десятки — точно не первое, не второе, не третье, потому что эта информация про эти места однозначно прозвучала», — рассказала Ольга.





По регламенту конкурса, у него есть победитель и два призёра, остальные 7 финалистов получили звание лауреатов конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017».





«Мне приятно, что есть такой результат, потому что из 50 участников войти в десятку — это достаточно серьезно, с моей точки зрения. Первый этап проходил в апреле, в Новосибирской области, я стала победителем регионального этапа. Дальше Всероссийский конкурс тоже проходил в несколько этапов, участники отсеивались», — рассказала педагог.







Последний перед награждением этап проходил в Сочи. «В конце октября в течение 10 дней мы соревновались, участники были из 50 городов России. У нас были открытые занятия, мы показывали свою визитную карточку. В творческой форме мы показывали себя. Мы готовили мастер-классы. Также было ещё одно испытание — "кейсы". На этом соревновании в интерактивном режиме к тебе подходит человек с проблемой.





В течение 7 минут нужно понять, что за проблема, как помочь можно. Тема была одна для всех участников, кейс был связан с одной из распространённых проблем у подростков», — объяснила финалистка.





В Москву после Сочи позвали 11 педагогов — 10 из них признали лучшими в России, еще один получил приз зрительских симпатий. «А на финале в Москве нужно было технологии своей деятельности показать и презентацию. Я презентацию делала не только про себя, но и о психологической службе Новосибирской области, о своих коллегах», — добавила Ольга Кондренко.







Награждали, по регламенту конкурса, дипломами и памятными подарками.







На Всероссийском конкурсе у Ольги Кондренко было 50 соперников





В мае 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказывали об участнице другого конкурса среди учителей — о Светлане Корольковой из Искитимского района, которая победила в региональном конкурсе «Учитель года».