К Новосибирской области приближается сильный ветер

К пятнице ветер в Новосибирской области усилится
К пятнице ветер в Новосибирской области усилится

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: в регионе пройдут дожди с мокрым снегом, а ветер усилится до 21 м/с.


«Идёт чередование тепла и холода, сухих и влажных периодов», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, в ближайшие трое суток в Новосибирской области ожидается повышение температуры. Особенно тепло будет 2 и 3 ноября, когда дневная температура в регионе достигнет +3…+9 градусов, а ночная приблизится к нулю. Но при этом циклон принесёт в регион дожди, которые по ночам будут переходить в мокрый снег. На дороги вернётся гололёд. Также на ближайшие дни синоптики прогнозируют порывистый ветер.


«Особенно сильный ветер ожидается 3 ноября, когда центр циклона будет близко к нашему региону. Порывы ветра могут достигать 18–21 м/с», — пояснил Ренад Ягудин.


Судя по данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске небольшие осадки ожидаются днём 2 ноября, а также ночью и днём 3 ноября. Сегодня дневная температура достигнет +5…+7 градусов. В четверг, 2 ноября, синоптики прогнозируют ночную температуру в пределах –1…+1 градуса, дневную — на уровне +4…+6. В пятницу, 3 ноября, ожидается 0…+2 градуса ночью и +5…+7 днём. 


На прошлой неделе в Новосибирске резко похолодало. Первый день с минусовой температурой и снегопадом обернулся для горожан типичными зимними травмами — переохлаждениями и падениями на гололёдеПеред шиномонтажками выстроились очереди из желающих поменять резину, а коммунальщики начали посыпать дороги песком и солью

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