Закопайте обратно: мэр решил проверить газоны и тротуары после ремонта теплотрасс

Мэр хочет проверить, как привели в порядок газоны и тротуары после летнего ремонта теплосетей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что намерен проверить тротуары и газоны после ремонта теплотрасс.





Об этом Локоть сказал вечером 31 октября во время эфира на радио «Городская волна», отвечая на вопросы жителей.





Одна из слушательниц передачи сообщила в эфире, что после ремонта теплосетей у дома на улице Громова, 6 не восстановили территорию. «Должны ли коммунальные службы восстанавливать первоначальный вид тротуара, газона или иного объекта, после того как провели восстановительные работы на теплосетях? Можно ли обязать их это делать?» — поинтересовалась женщина.





В ответ мэр заявил, что восстанавливать газоны и тротуары — это прямая обязанность тех, кто ремонтировал теплотрассы. Он отметил, что на некоторых участках работают учреждения мэрии, но на большей части этим занимаются специалисты «СИБЭКО».





«Произошла авария во время запуска ли тепла, или в какое-то другое время, — в кратчайшие сроки восстанавливаются теплосети. Но дальше организация обязана привести в первозданный вид, сделать благоустройство. Если это произошло в зимний период, то в холода сделать это невозможно. Остаются эти неухоженные участки, они ждут своей очереди до весны, тёплого времени. Мы с компанией "СИБЭКО" по этому поводу зачастую конфликтуем, предъявляем претензии очень серьезные.





Я сейчас готовлю запрос очередной, где мы проведём мониторинг тех участков, где компания "СИБЭКО" не успела провести благоустройство до холодов и в зиму вошла с таким состоянием.





Это обязанность компании. Теперь она будет обязана с наступлением теплого периода привести всё в порядок», — заключил мэр.





В начале октября НГС.НОВОСТИ рассказывали о случае, когда после ремонта теплотрассы энергетики не восстановили асфальт внутри квартала на улице Достоевского.