По Обскому морю перестали ходить паромы из Ордынского

Паромная переправа закроется 1 ноября
Паромная переправа закроется 1 ноября

В Новосибирской области закрывается паромная переправа между райцентром Ордынское и селом Нижнекаменка — жители небольшого села на правом берегу Обского водохранилища оказались отрезаны от левобережья и районного центра до тех пор, пока не встанет лёд.


О том, что паромная переправа прекращает работу, корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщила жительница Новосибирска Анна Камарина, которая практически каждую неделю ездит в село Нижнекаменка вместе с семьёй.


По её словам, обычно паромы переставали курсировать тогда, когда на водохранилище вставал лёд. Но в этом году паромная переправа перестала работать раньше. 


«Как теперь местным жителям переправляться в больницу, на работу?» — задаётся вопросом Анна Камарина.


Жительница села Нижнекаменка Елена пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в это время года для неё и её односельчан паромная переправа — это единственная возможность добраться до районного центра. «Речка ещё нигде даже маленьким льдом не схватилась. И мы отрезаны: даже неизвестно, на сколько будем. Мы же прикреплены к Ордынскому району. Какие-то документы переоформить, к юристу съездить — у нас всё там», — сетует жительница села.


В ООО «Судоходная компания "Норд-Вест"» корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что паромная переправа закрывается с 1 ноября.


«По информации администрации Обского бассейна, навигация завершилась 26 октября <...> Перевозка граждан внутренним водным транспортом является крайне ответственным занятием, ответственность за жизни и здоровье граждан после посадки на судно несут капитан судна и должностные лица судовладельца. Наша компания ставит безопасность граждан выше возможности получения коммерческой прибыли, поэтому не осуществляет перевозки граждан вне навигационного периода», — говорится в официальном ответе компании.


В этом году паромы между Ордынским и Нижнекаменкой начали курсировать 9 мая. Зимой местные жители добираются до районного центра по ледовой переправе.

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