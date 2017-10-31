По Обскому морю перестали ходить паромы из Ордынского

Паромная переправа закроется 1 ноября

В Новосибирской области закрывается паромная переправа между райцентром Ордынское и селом Нижнекаменка — жители небольшого села на правом берегу Обского водохранилища оказались отрезаны от левобережья и районного центра до тех пор, пока не встанет лёд.







О том, что паромная переправа прекращает работу, корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщила жительница Новосибирска Анна Камарина, которая практически каждую неделю ездит в село Нижнекаменка вместе с семьёй.







По её словам, обычно паромы переставали курсировать тогда, когда на водохранилище вставал лёд. Но в этом году паромная переправа перестала работать раньше.







«Как теперь местным жителям переправляться в больницу, на работу?» — задаётся вопросом Анна Камарина.







Жительница села Нижнекаменка Елена пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в это время года для неё и её односельчан паромная переправа — это единственная возможность добраться до районного центра. «Речка ещё нигде даже маленьким льдом не схватилась. И мы отрезаны: даже неизвестно, на сколько будем. Мы же прикреплены к Ордынскому району. Какие-то документы переоформить, к юристу съездить — у нас всё там», — сетует жительница села.







В ООО «Судоходная компания "Норд-Вест"» корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что паромная переправа закрывается с 1 ноября.







«По информации администрации Обского бассейна, навигация завершилась 26 октября <...> Перевозка граждан внутренним водным транспортом является крайне ответственным занятием, ответственность за жизни и здоровье граждан после посадки на судно несут капитан судна и должностные лица судовладельца. Наша компания ставит безопасность граждан выше возможности получения коммерческой прибыли, поэтому не осуществляет перевозки граждан вне навигационного периода», — говорится в официальном ответе компании.







В этом году паромы между Ордынским и Нижнекаменкой начали курсировать 9 мая. Зимой местные жители добираются до районного центра по ледовой переправе.