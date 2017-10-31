Власти Новосибирска предложили ограничить продажу пива в жилых домах

Чиновники мэрии попросят областные власти изменить требования к магазинам, продающим пиво

Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин предложил ограничить продажу пива в магазинах, расположенных в жилых многоэтажках.





«Запретить розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах и общежитиях. В том числе пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных, в которых входы для покупателей и посетителей находятся со стороны торцевых частей здания, а также со стороны жилых подъездов. А также со стороны детских площадок», — рассказал Виталий Витухин об идее городских властей во время семинара-совещания с предпринимателями этой сферы.





По словам чиновника, пивные магазины в жилых домах составляют больше 60% от общего числа предприятий, которые торгуют пивом в розницу. «То есть две трети пивных магазинов расположены в жилых домах. И многие из них позиционируются как магазины-закусочные, то есть предприятия общественного питания, которым запрещена организация алкоголя навынос, но на которые не распространяется запрет на реализацию алкогольной продукции, в том числе пива, в ночное время, — пояснил Витухин. — Вместе с тем данный вид предприятий не предусмотрен российскими стандартами и является надуманным типом предприятия».







Он пояснил, что подобные предприятия часто находят лазейки в законе, например, называются «магазин-закусочная». То есть днём работают как магазин, а с 22:00 до 9:00 — как закусочная, при этом никаких атрибутов предприятий общепита в них нет.







По итогам совещания Виталий Витухин предложил две инициативы для областного руководства. «Мы хотим сейчас в связи с новым человеком в руководстве области (6 октября врио губернатора Новосибирской области назначен Андрей Травников. — А.Б.) предложить обратиться ещё раз с изменением минимальной площади нестационарного объекта, в котором допустима продажа пива в рамках общепита. Сейчас минимальная площадь — 50 квадратных метров. Мы предлагаем внести изменения и сделать минимум 150 квадратных метров. Также, возможно, расширить требования, то есть должен быть зал для приёма пищи определённой площади», — привёл пример Витухин. Второе предложение — обязать предприятия ставить определённое количество столов — например, не меньше 6 на 24 посадочных места.





Рост числа магазинов разливного пива в Новосибирске давно отмечается новосибирскими экспертами. По подсчётам компании 2ГИС, в сентябре их количество в городе достигло рекордной за последние годы цифры в 798 точек. По сравнению с прошлой осенью число таких магазинов увеличилось на 20%, а по сравнению с показателями 2014 года — на 63%.