Полиция нашла пропавшего 15-летнего подростка после трёх дней поисков

Полицейские возьмут с Даниила объяснение
Полицейские возьмут с Даниила объяснение

Пропавшего в Новосибирске 15-летнего подростка Даниила Ковалёва нашли полицейские — о местонахождении юноши ничего не было известно три дня. 


«Нам позвонила мама Даниила и сообщила, что его сына задержала полиция. Его доставили в отделение, где он пишет объяснительную», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Ранее волонтёры располагали информацией, что юноша может находиться в СТЦ «МЕГА». Вечером они планировали проверять территорию торгового центра, но полиция нашла Даниила раньше.


«Полицейские обнаружили подростка на улице в Кировском районе около 17:00», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


В полиции отметили, что подросток раньше уже уходил из дома.


Полиция и волонтёры постоянно разыскивают пропавших подростков и взрослых. На этот раз новосибирцев просят помочь в поисках 17-летнего студента из Тобольска Данила Лосева и 14-летней Ангелины Морозовой.

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