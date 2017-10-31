«Окна сильно тряслись»: восемь домов в Ленинском районе остались без света после громкого хлопка

Происшествие во дворах на Забалуева и Невельского





Вечером 31 октября в Новосибирске в одной трансформаторной будке Ленинского района произошло короткое замыкание — людей напугал громкий хлопок, а несколько домов остались без света.







«Взрыв был в будке. Похоже на взрыв газа. Или автомобиля. Но разрушений не видно. Окна тряслись и вибрировали сильно. Пошёл дым», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ местный житель Игорь Поляков. Несколько домов после этого остались без света.





Происшествие случилось во дворах на пересечении улиц Забалуева и Невельского.





В МЧС рассказали, что спасатели приехали на место в 16:43.





«Был вызов на Невельского, в трансформаторную будку. Пока есть информация, что было короткое замыкание проводки без последующего горения трансформаторной будки», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники МЧС вскрыли дверь в будку, затем на месте остались работать электрики.





В пресс-центре мэрии Новосибирска со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили, что свет отключили в домах по улицам Невельского и Забалуева.





По информации муниципального портала, 8 домов остались без света до 20:00 по адресам Невельского, 1, 5, 7, 9, 11, 13 и Забалуева, 4, 6.





Так как огня в будке не было, пожарные оставили работать на месте электриков



