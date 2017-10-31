Штельмах: неравнодушные новосибирцы помогли задержать больше 500 пьяных водителей

Больше 700 очевидцев сообщили в полицию о пьяных водителях

С начала 2017 года сотрудники управления ГИБДД по Новосибирской области задержали 511 пьяных водителей, о которых сообщили неравнодушные очевидцы.







«Они задержаны по информации неравнодушных участников дорожного движения. Всего было 700 звонков, и 511 фактов подтвердилось, — рассказал начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах. — Каждое десятое происшествие на дорогах Новосибирской области происходит с участием этой категории (участников дорожного движения в нетрезвом состоянии). Количество погибших — от 30 до 35 человек».







По его словам, в среднем за год сотрудники ГИБДД Новосибирской области задерживают около 15 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения — около 50 человек в сутки.







Кроме сообщений прохожих нетрезвых водителей останавливают во время профилактических мероприятий. Например, в начале октября проверки были на улицах в нескольких районах города, в результате которых выявили 29 водителей, которые сели за руль выпившими, ещё 9 человек отказались от медицинского освидетельствования.