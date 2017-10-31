Cудебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Теперь приставам не придётся просить полицейских привезти должника в отдел
Теперь приставам не придётся просить полицейских привезти должника в отдел

Новый федеральный закон разрешил судебным приставам задерживать должников по алиментам и доставлять их для составления протокола.


Закон о внесении поправок в административный кодекс 30 октября подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


«Эти изменения законодательства предоставят нам больше возможностей для составления протоколов об административных правонарушениях. Таким образом, можно сделать вывод, что количество протоколов, составленных на нарушителей, возрастёт. И мы не будем задействовать сотрудников полиции для доставки [нарушителей] в отдел судебных приставов», — объяснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.


Пятью днями ранее эти поправки одобрила верхняя палата российского парламента. Как сообщили в Совете Федерации, до появления этого закона приставы не имели права сами задерживать должников по алиментам — для этого приходилось привлекать полицейских. Эта процедура была обременительной для полиции, растянутой по времени и задерживала взыскание алиментов. Новая мера позволит приставам работать оперативнее, подчеркнули в ведомстве.


С сентября 2016 года, после вступления в силу поправок в административный кодекс, судьи начали назначать неплательщикам алиментов новый вид наказания — административные аресты. Чтобы их избежать, жители Новосибирской области проявляют незаурядную смекалку. Например, один из должников притворился своим лучшим другом, чтобы не платить долги.

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