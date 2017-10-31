Городецкому предложили 1,6 миллиона за отставку с поста губернатора

Владимир Городецкий ушёл в отставку 6 октября
Владимир Городецкий ушёл в отставку 6 октября

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий может получить компенсацию в связи с досрочной отставкой с поста — об этом говорится в проекте изменений в областной бюджет на 2017 год.


Законопроект внесён в Заксобрание 27 октября и опубликован на сайте областного парламента.


«Увеличены бюджетные ассигнования главного распорядителя бюджетных средств на 2017 год для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Новосибирской области Городецкого В.Ф. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.10.2017 № 468 "О досрочном прекращении полномочий Губернатора Новосибирской области" в сумме 1 600,0 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке к поправкам в бюджет.


Пояснительная записка подписана зампредом областного правительства, главой регионального минфина Виталием Голубенко.


Указ об увольнении Владимира Городецкого президент РФ Владимир Путин подписал 6 октября. Через несколько дней после этого Городецкий подвёл итоги своей работы и рассказал о планах.


69-летний Владимир Городецкий возглавил регион в 2014 году. До этого он в 2000–2014 годах работал мэром Новосибирска, до этого — в структурах городской администрации.

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