Новосибирцы продали червонец Петра III и редкий петлюровский крест за 2 миллиона
Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. провела международный онлайн-аукцион, где были проданы несколько уникальных предметов — среди них оказались золотая 10-рублёвая монета Петра III и Орден железного креста армии Украинской народной республики атамана Симона Петлюры.
«Это два уникальных лота были проданы за максимальные суммы: монета за
Помимо этих двух предметов на аукционе были проданы и достаточно редкие монеты и награды — золотой червонец 1758 года Елизаветы I (его стоимость составила
В прошлом аукционе новосибирской нумизматической компании самыми интересными лотами оказались золотые 10 рублей Екатерины II и медаль для чукчей этого же периода.
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Илья Калинин
Фото предоставлены Katz Coins Notes & Supplies Corp.