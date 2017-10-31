Новосибирцы продали червонец Петра III и редкий петлюровский крест за 2 миллиона

Золотая 10-рублёвая монета Петра III продана на аукционе за 20 250 евро

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. провела международный онлайн-аукцион, где были проданы несколько уникальных предметов — среди них оказались золотая 10-рублёвая монета Петра III и Орден железного креста армии Украинской народной республики атамана Симона Петлюры.







«Это два уникальных лота были проданы за максимальные суммы: монета за 20 250 евро, а крест за 7900 евро, что составило в сумме почти 2 миллиона рублей. Крест выдан за участие в "Зимнем походе" 1919–1920 годов под командованием генерала Михаила Омельяновича-Павленко. Награжден крестом был Михаил Месник, хорунжий 1-й Запорожской дивизии, которая воевала против Красной армии во время Советско-польской войны 1919–1921 годов. Ранее награда находилась в коллекции внука генерала Корнилова», — рассказал НГС.НОВОСТИ историю ордена руководитель нумизматической компании Станислав Кац.







Орден железного креста армии Украинской народной республики атамана Симона Петлюры купили за 7900 евро





Помимо этих двух предметов на аукционе были проданы и достаточно редкие монеты и награды — золотой червонец 1758 года Елизаветы I (его стоимость составила 15 750 евро), а также серебряный Георгиевский крест 4-й степени за Русско-турецкую войну 1877–1878 годов, выданный за сражение под Эски-Загрою болгарину Илье Тимоштарову (1450 евро).







В прошлом аукционе новосибирской нумизматической компании самыми интересными лотами оказались золотые 10 рублей Екатерины II и медаль для чукчей этого же периода.